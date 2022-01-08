Manisalı tekel bayisi Özkan: Esnafın dayanacak gücü de tahammülü de kalmadı; biz ülkenin üvey evlatları değiliz

Manisalı tekel bayisi Halil Özkan, “Birçok esnaf arkadaşımız borçlarını ödeyemez durumda. Geçen yıla oranla işlerimiz yarı yarıya düşmüş vaziyette. Bunların üstüne bir de zincir marketler, firmalar ile uğraşmaktayız. Artık esnafın dayanacak gücü de tahammüllü de kalmadı" dedi.

Manisa’da Tekel Bayiileri Platformu adı ile bir araya gelen 180’den fazla tekel bayisi basın açıklaması yaptı. Tekel bayisi esnafına Bakkallar Odası Başkan adayı Halil Özkan da destek verdi.

“Günlük maliyetler elektrik zamları ile çok yükselmiştir. Fiyat politikasıyla ilgili çok büyük sıkıntımız var. Bu ülkenin üvey evlatları gibi olduk. Bir nevi vergi dairesi gibi çalışıyoruz. Ülkenin gelir kaynağı alkol ve sigara olmasına rağmen en büyük yaptırım tekel bayilerine yapılıyor.

Bir de 22.00’den sonra alkol satılması gibi, insanın özgürlük hakları kısıtlanmış gibi... Bu benim görüşüme çok saçma geliyor. Çünkü bir insanın özgür iradesini kısıtlayamazsınız. Biz kapatıyoruz tekel bayileri olarak ama dönüp baktığınızda birahane, meyhane; bu tip içkili mekanlar sabaha kadar içki satıyor. Biz bunda bir adalet istiyoruz. Bizim sesimizi duysunlar. Biz ülkenin üvey evlatları değiliz. Biz tekel bayisiyiz. Ülke bu şekilde zamlardan dolayı kaçak alkol, kaçak sigara bu tip şeylerin patlak vermesi ülkeye, tekel bayiine de zarar veriyor.”