Manisa’nın Salihli ilçesine meteor düştü iddiası

Manisa’nın Salihli ilçesinde gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ve meteor (gök taşı) olduğu öne sürülen ışık hüzmesi sonucu Marmara Gölü yakınlarında bulunan sazlık alanda yangın çıktı.

Ege Bölgesi’nde bazı illerde görülen ve Manisa’nın Salihli ilçesinde de fark edilen ışık hüzmesi sonucu Tekelioğlu ve Pazarköy Mahalleleri arasında sazlık alanda yangın çıktı. Salihli’nin Pazarköy Mahallesi Muhtarı Ercivan Konuk, şimşek çakar gibi ışık gördüklerini bu ışığın ardından Marmara Gölü yakınlarında bulunan sazlık alanda yangın çıktığını söyledi.

Muhtar Konuk, " Bu bölgede insan eli ile bir yangın çıkması mümkün değil" diyerek şahit olduğu olayı anlattı.

Kaynak: İHA