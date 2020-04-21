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Manisa'da üç gün üst üste o cismi görüntüledi: 'Onların da bir gezegeni olmalı'

21 Nisan 2020 13:58

Manisa’da üç gün arka arkaya gökyüzünde görüntülenen daire biçimindeki mavi renkli cisim merak uyandırdı.

Manisa’nın Saruhanlı ve Şehzadeler ilçelerinde (11-12-13 Nisan) tarihlerinde iki vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen parlak daire biçimindeki mavi renkli cisim merak uyandırdı.

Akşam saat 09.00 itibariyle ortaya çıkan ve yaklaşık bir saat boyunca gözle görülen cismi kimi vatandaşlar ufo olarak yorumlarken, kimileri de cismin uydu ya da bir yıldız olarak değerlendirdi. 

Cismi görüntüleyen Halitpaşa Mahallesi'nden İbrahim Gümüş, “İlk olarak drone sandım. Sonra telefonumla video çektim. Yaklaştırdıkça şeklinin değiştiğini gördüm. Bakınca parlak bir yıldız gibi duruyor ama yakınlaştırdıkça Kabe’yi andırdığını gördüm. Fotoğraflarını çekmeye başladım. Kızım da bir yanda video çekmeye devam etti. Bir sonraki gün aynı saatte dışarı çıktık. Ezan vakti yine aynı cismi gördük. Yine cep telefonu kamerasıyla çekince bu sefer de kalp işareti andığını gördük. Son ben bunu arkadaşlarıma gösterdim. Hatta gök bilimci arkadaşlar bulursak gösterelim dedim. İki farklı videonun iki farklı şekli var. Bir tane yuvarlak ortada Kabe ve tavaf yerine benziyor, diğeri de kalp. Üç akşam ardı ardına aynı saatlerde kontrol ettik. Üç akşam da çok farklı şekillerde gördük. İlk akşam koyu maviydi. İkinci akşam hafif buz mavisi rengini aldı. Son akşamda kalp şeklini aldı. Uzaylılar var mı bilmiyorum ama ben olduğuna inanıyorum. Bizim yaşadığımız gibi onların da bir gezegeni olmalı" dedi. 

Kaynak. İHA

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