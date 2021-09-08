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Manisa'da orman yangını: 2 hektar alan zarar gördü

3 saatlik havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü

08 Eylül 2021 14:20

Manisa'nın Demirci ilçesinde, belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale edildi.

Demirci ilçesinin kırsal Yukarıkılavuzlar Mahallesi yakınlarında, saat 13.00 sıralarında orman yangını başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 15 arazöz, 8 su tankeri ve 4 dozer ile ekipler sevk edildi. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

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