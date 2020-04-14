Manisa’da karantinadaki 318 kişi memleketlerine gönderildi

Yurt dışından gelen ve Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Manisa’daki KYK yurtlarına yerleştirilen 318 kişi, 14 günlük karantina sürecinin tamamlamalarının ardından tahliye edilerek, memleketlerine uğurlandı.

ABD ve Etiyopya’dan gelerek Covid-19 tedbirleri kapsamında Manisa İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Muradiye Kız Öğrenci Yurdunda misafir edilen 318 kişi, 14 günlük karantina sürecini tamamladı. 209’u Amerika, 109’u ise Etiyopya’dan gelen Türk vatandaşları, yapılan sağlık kontrollerinin ardından yurtlardan tahliye edildi. AFAD ekipleri koordinasyonunda, valizleriyle birlikte yurttan ayrılan vatandaşlar, sırayla minibüslere binerek ailelerin bulunduğu şehirlere gitmek için harekete geçti. Memleketlerine ulaşacak olan vatandaşlar, evlerinde 14 gün daha karantinada kalacakları öğrenildi.



Yetkililere teşekkür ettiler

Yurttan ayrılan vatandaşlar, karantinada geçirdikleri süre içinde kendileriyle yakından ilgilendiklerini belirttikleri, tüm yetkililere teşekkür etti. Geldikleri ülkelerin sağlık sektörünün çok kötü durumda olduğunu ifade eden vatandaşlar, Türkiye’de her ihtiyaçlarının ücretsiz olarak karşılandığını vurguladılar.