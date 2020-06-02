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Manisa'da hayvana şiddet anları; sokak köpeğini sopayla dövdü!

02 Haziran 2020 11:07

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ilçesinde yaşanan hayvana şiddet olayına tepki yağdı. Restoran önünde yiyecek bekleyen sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi tarafından sopayla dövüldü. Çevredekilerin saldırgana tepki göstermesi üzerine tartışma çıktı. Aynı kişi bu kez de tepki gösteren bir vatandaşın üzerine yürüdü. 

Gözaltına alındı

Olaya tepki gösteren Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, zabıta ekiplerinin sardırgan hakkında işlem yaptığını açıkladı. Öküzcüoğlu, "Saldırgan gözaltına alındı, şiddet uyguladığı köpek ise ekiplerimiz tarafından aranıyor. Tedavi ve bakımlarını yapacağız" dedi. Öküzcüoğlu, “Sokak hayvanlarına verdiğimiz önemle örnek gösterilen bir ilçe olan Alaşehir’de böyle bir olayın yaşanmış olması bizi derinden üzmüştür. Olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacağız, bu kişi en ağır şekilde cezalandırılmalı” dedi.

Başkan Öküzcüoğlu açıklamasında, “Hayvan Hakları Yasası artık hiç gecikmeden Meclis’ten geçmelidir. Hayvanlara yapılan eziyetler 3 - 5 kuruş ceza ile geçiştirilmemelidir. Üzüntümüz son derece büyük. Alaşehir Belediyesi olarak bu olayın takipçisi olacağız.” ifadesini kullandı.

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