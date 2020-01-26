Manisa'da depremde hasar gören cami minaresi kontrollü şekilde yıkıldı

22 Ocak Çarşamba günü Akhisar’ın Musalar Mahallesinde meydana gelen 5.4 şiddetindeki depremin yakından hissedildiği Kırkağaç’ın Alifakı Mahallesinde hasar gören Alifakı Camiinin 42 metre uzunluğundaki minaresi, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.

Deprem sonrası minarede oluşan çatlaklar nedeniyle ilk önce cami civarlarındaki evler boşaltıldı. Daha sonra Büyükşehir ekipleri vinç yardımıyla minareyi halatla bağlayarak yıkılmasını sağladı. Minarenin yıkılmasıyla kalkan toz bulutu, mahalle sakinlerini korkuttu.

Alifakı Mahalle Muhtarı Burhanettin Top, “Musalar depreminin ardından camimizin minaresi büyük hasar gördü. Oluşan çatlaklar sonrası devrilme ihtimaline karşı, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkımı gerçekleşti. İnşallah cami minaremizi daha sağlam bir şekilde tekrar yapacağız.” dedi.