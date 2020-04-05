Manisa'da bir şahıs, köpeğini yeni doğum yapmış kedi ve yavrularının üzerine saldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ismi öğrenilemeyen bir kişi, köpeğini henüz yeni doğum yapmış kedi ile yavrularının üzerine saldı. O anlar ise, bir işyerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Turgutlu'nun Cumhuriyet Mahallesi Yedi Eylül Yolu üzerinde meydana gelen olay, tepki çekti. İsmi öğrenilemeyen bir erkek, köpeğini yeni doğum yapmış kedi ve yavrularını üzerine saldı. Bir işyerinin güvenlik kamerası o anları görüntüledi.



Anne kedinin kendini ve yavrularını korumaya çalıştığı görüldü. O anlarda, köpeğin sahibi ise kedinin bulunduğu yuvayı tekmeledi. Görüntüleri izleyen vatandaşlar, bu kişinin bulunması için polise şikayetçi oldu.