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Manevra yapamayan TIR için yol açma seferberliği

10 Ocak 2019 14:42

Bahçelievler'de yol kenarındaki parklanmalar nedeniyle manevra yapamayan TIR için servis araçlarını bekleyenler, seferber oldu. Hatalı park etmiş bir araç vatandaşlar tarafından kaldırıldıktan sonra yol açıldı. Bahçelievler Yıldırım Beyazıt Caddesi sabah saatlerinde işe gitmek için servis bekleyen vatandaşlar, yan yoldan caddeye girmeye çalışan bir TIR'ın yol kenarına park etmiş araçlar yüzünden dönemeyince yol tıkandı. Caddeyi enlemesine kesen TIR'ın yolunu açmak için 7-8 kişi park etmiş bir aracı arkasında kaldırarak kenara çekti. TIR manevrasını tamamlayarak yoluna devam etti. Açılan trafikle birlikte personel servisi bekleyenler de işlerine yetişebildi.

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