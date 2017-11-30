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Spor

Manchester City takımının teknik direktörü Guardiola, rakip oyuncunun yanına gitti ve...

30 Kasım 2017 17:24

Premier Lig'de Manchester City kendi evinde Southampton'u 90+6'da attığı golle 2-1 yenerek 12'de 12 yaparken, teknik direktör Guardiola'nın rakip oyuncu Nathan Redmond'la maç sonu diyaloğu geceye damga vurdu. Guardiola oyuncunun yanına gidip, "Neden bu şekilde vakit geçirmeye çalışıyorsunuz ki... Sen geçen sezon bu sahada gol atarak bizi yıktın. Ne kadar iyi bir futbolcu olduğunun farkındayım, takımında başka iyi oyuncular da var. Oysa şimdi savunmaya çekilmekten hücum yapmaya fırsatınız olmadı." dedi.

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