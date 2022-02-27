Manchester City'nin Ukraynalı futbolcusu Oleksandr Zinchenko gözyaşlarını tutamadı

27 Şubat 2022 07:22
İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Everton'ın Manchester City'yi konuk ettiği karşılaşma öncesinde "Savaşa hayır" mesajı verilirken Ukraynalı oyuncu Oleksandr Zinchenko, duygusal anlar yaşadı.
Birçok Avrupa ülkesinde oynanan maçlar öncesinde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı protesto edilirken Everton - Manchester City mücadelesi öncesinde de "Savaşa hayır" çağrısı yapıldı.
Manchester City'nin futbolcusu Zinchenko, ülkesi Ukrayna'ya destek verilen anlarda gözyaşlarına hakim olamadı.
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