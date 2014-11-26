Manchester City Agüero ile Bayern'i yerle bir etti!

Şampiyonlar Ligi E Grubu beşinci maçında Manchester City ve Bayern Münih karşı karşıya geldi, 90 dakika İngiliz ekibinin 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi. Maçın 20. dakikasında gole giden Sergio Aguero'yu düşüren Mehdi Benatia takımının 70 dakika boyunca 10 kişi oynamasına neden olurken, bu pozisyonda kazanılan penaltı vuruşunu golle sonuçlandıran Agüero 21. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. 40. dakikada Xabi Alonso'nun frikiğinde kaleci Joe Hart büyük bir hata yapınca maça denge gelirken, ilk yarının son dakikasında Robert Lewandowski sahne çıktı ve 10 kişi oynayan Alman ekibi soyunma odasına 2-1 önde girdi. Maçın ikinci yarısı da ilk yarıda olduğu gibi büyük bir heyecana sahne olurken, 85. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Sergio Aguero bu sezonki 16. golünü atarak skoru 2-2'ye taşıdı. Beraberlik golü sonrası galibiyete inancı artan City'de son sözü perdeyi açan isim olan Sergio Aguero söyledi, ceza sahası dışından aldığı topla hareketlen yıldız futbolcunun düzgün vuruşu maçın da skorunu belirledi: 3-2