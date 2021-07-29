Manavgat'taki yangın felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Antalya Manavgat'taki orman yangını yaklaşık 21 saatte kontrol altına alınırken Akseki'deki yangın sürüyor.

Yaklaşık 21 saat sonra kontrol altına alınan yangının yarattığı yıkımın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

Dün öğle saatlerinde Kavaklı, Sarılar, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Alevlerin tehdit ettiği 18 köy ve mahallede yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. Özellikle Kalemler bölgesinde tahliye edilen birçok ev yangından zarar gördü. Manavgat'ta kriz masası oluşturularak evleri boşaltılan vatandaşlar için 700 civarında konaklama yeri ayarlandı.