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Manavgat’ta yardım için toplanan kıyafetler dere kenarına atıldı

"Hepsi sıfır malzeme, 2. el olan malzemeler de var. Perdeler var. Çocuk oyuncakları var."

21 Ağustos 2021 14:40

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yangında etkilenen vatandaşlar için bölgeye getirilen kıyafetler, kimliği belirsiz kişiler tarafından Evrenseki-Ilıca sınırında bulunan dere kenarına atıldı. Duruma tepki gösteren  Bülent Söylemez, “Burada ayakkabıdan kabana, oyuncaktan perdeye kadar üzerinde etiketi sökülmemiş kıyafetler var. Yani çok büyük üzüntü içindeyim. Bu malların buralara dökülmesi yazık günah değil mi?" dedi.

Evrenseki Beldesi eski Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Söylemez, gördüğü manzara karşısında ne yapacağını şaşırdığını belirterek, “Şuan Evrenköy ile İncirliköy arasındaki Şamada Köprüsü’nün bulunduğu yerdeyiz. Gördüğünüz malzemeler maalesef dere kenarına dökülmüş ve bu insanlar bunu göndermiş ama bazı arkadaşlar bunu getirmiş etiketli bir şekilde derenin etrafına tamamen serpiştirmiş. Yani çok büyük üzüntü içindeyim. Bu malların buralara dökülmesi yazık günah değil mi? Bu malları yangın zedeler kullanmıyorsa bile bunlar birer hayır kurumuna verilip kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Hepsi sıfır malzeme, 2. el olan malzemeler de var. Perdeler var. Çocuk oyuncakları var. Çanta her türlü malzeme var. Ve maalesef gördüğünüz gibi hepsini buraya dökmüşler. Yetkililerin bu malzemelerini bulmalarını istiyorum” dedi.

 

Antalya’nın Manavgat ilçesiyardım için toplanan kıyafetlerdere kenarına attılarBülent Söylemez

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