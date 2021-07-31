Manavgat’ta yangından etkilenen köylü, bakanlara tepki gösterdi: Niye buralara ayak basmıyorlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manavgat’ta yangından etkilenen Belenobası köylüsünü de ziyaret ederek, taleplerini dinledi. Bakanlar Bekir Pakdemirli, Nuri Ersoy ve Mevlüt Çavuşoğlu’nu eleştiren vatandaş, bakanlara “Gidip de Hilton Otellerde yatmasın” diye tepki gösterdi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 3 kişinin yaşamını yitirdiği ve halen yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği Antalya’nın Manavgat ilçesinde yangının yaşandığı köylerde inceleme yaptı. Belenobası Köyüne de giden Kılıçdaroğlu köylülerle görüştü.

Köylüler ziyaret sırasında yaşadıklarını, neler düşündüklerini ANKA Haber Ajansı’na anlattı. Köylüler, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile hemşerileri olan Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na tepkiliydi. Köylülerden biri, bölgelerinin afet bölgesi ilan edilmesini isteyerek, “Tarım Bakanı gelsin abi… Bizlerin paralarımızla Tarım Bakanı olmuş” dedi. Köylü yangın sırasında köylerine havadan uçakla destek verilmediğini ve arazöz gönderilmediğini dile getirerek, “Bir tek uçağımız, helikopterimiz uçmadı. Yangın olduktan sonra saat 10’da, 12’de bir arazöz bile gelmedi. Arazöz gelse yanmayacaktı bu dağlar sönecekti. Ama çevre köylerimize yardım edildi. Bize hiç yardım olmadı. Bu mahalleye bir tek yardım olmadı” diye konuştu.

Başka bir köylü ise araya girerek, “Mahalle CHP’li de onun için” dedi. Sözü kesilen köylü, “Büyük ihtimal. CHP’li olduğu için mahalle. Bu mahallede 500 oy varsa, 400’ü CHP’ye çıkıyor. CHP’ye oy kullanıldığı için bize hizmet edilmedi. Yaralarım sarılmadıkça ben AKP’ye, MHP’ye niye oy vereyim. CHP’nin Genel Başkanı Allah razı olsun, mahallemize kadar gelmiş. Bizlerin yaralarını sarmaya çalışıyor. Niye buraya Tarım Bakanı gelmiyor. Niye buraya bir Sağlık Bakanı gelmiyor. Bir sürü yananlar, yaralananlar var” dedi.

“Niye buralara ayak basmıyorlar"

Köylü, hemşehrileri Bakanlar Ersoy ve Çavuşoğlu’na “Niye buralara ayak basmıyorlar. Çavuşoğlu’nun babası bizim ata dostumuz” dedi. Köylü, Bakanlar Çavuşoğlu ve Ersoy’un dertlerini dinlemesinin bile yeterli olacağını belirterek, “Gidip de Hilton Otellerde yatmasın” diye tepki gösterdi.

Köylü sert konuştuğu için özür dileyerek, “Siz muhabirsiniz, kusura bakmayın belki paldır, puldur konuşmuşumdur” dedi.

Başka bir köylü de köyde en az 60 evin yandığını ve hayvanların telef olduğunu söyledi. Köylü, “Acil olarak elektrik ve soğuk suya ihtiyacımız var” diyerek yetkililere seslendi.