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Manavgat'ta sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı

Su baskınlarına Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri tarafından müdahale edildi

19 Aralık 2021 17:42

Aantalya'nın Manavgat ilçesinde sağanak nedeniyle ilçe merkezi ve mahallelerde birçok ev ve iş yerini su bastı.

Manavgat'ta dün geceden bu yana devam eden yağmur, bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. İlçe merkezinde, yağmur suyu giderlerinin yetersiz kalması ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasının ardından Bahçelievler, Emek, Şelale, Sarılar, Hatıplar mahallelerinde birçok ev ve iş yerinin zemin katlarını su bastı.

Vatandaşların ihbarı üzerine su baskınlarına Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri tarafından müdahale edildi.

Kaynak: DHA

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