Manavgat'ta hayvanları yanarak can veren vatandaş, kurtardığı hayvanlar için gözyaşlarıyla yardım istedi: Gözünüzü seveyim bir şey yapın ya

Antalya'nın Manavgat ilçesinde farklı noktalarda devam eden yangın sırasında, bir vatandaş, beslediği hayvanları yangından kurtarmak için canını tehlikeye attı.

Hayvanları yanarak can veren, serası ve arabası yanan vatandaş, gözyaşları içinde yardım istedi.

Yangının devam ettiği sırada kurtardığı hayvanlarını çektiği video ile gösteren vatandaş, kendilerine doğru gelen başka yangın olduğunu da söyleyerek yardım istedi.

ve yangında can veren ineğinin görüntüsünü de çeken vatandaş, hayvanların sığınacak bir yerinin ve beslenecekleri bir şeyin kalmadığını anlattı.

Tüm Yardımlaşma Derneği(TÜMYAD) tarafından da sosyal medyadan "Arkadaşlar bırakın fidan dikme işlerini yormayın beni, manzara bu şu an fidanla uğraşmanın anlamı ne? Bizi seven kim varsa Antalyada sahaya insin tablo vahim" ifadeleriyle paylaşıldı.