Manavgat’ta evi yanan vatandaş: 10 tane villa verseniz de çocukluğumun anısının gitmesini istemiyorum

Türkiye 1 haftadır yangınlarla boğuşurken, Antalya Manavgat'ta evi yanan bir vatandaş "10 tane villa verseniz de çocukluğumun anısının gitmesini istemiyorum" diye isyan etti.

Türkiye son günlerde kontrol altına alınamayan pek çok yangınla sarsıldı. Antalya Manavgat'ta yangının boyutu bazı mahalleleri yok edecek kadar büyüdü.

Manavgat'ta evi yanan bir vatandaş, "10 tane villa verseniz de çocukluğumun anısının gitmesini istemiyorum. Yıkacağım deniliyor. Yıktırmam. Dursun burada" dedi.