Mamak'ta CHP'li Meclis üyesi, AKP'li başkana tek tek saydı; ''İşte sizin kabile üyeleriniz, kayınço, yeğen...''

Mamak Belediyesi Meclis'inde konuşan CHP'li Meclis üyesi Ferat Tokmak, AKP'li Mamak Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi AKP Grup Başkanvekili Murat Köse'ye, "Sizin bir konuşmanız var, Büyükşehir Belediyesi'ndeki başkan ve kabile üyeleriyle ilgili. Şimdi kabile üyeleri ne? Bir reisin altında kendi eşi, dostu, akrabası. Ben Büyükşehir Belediyesi'nde araştırdım, herhangi bir kabile üyesi göremedim ama Mamak'ta bayağı bir araştırma yaptım burada bayağı bir kabile üyesi var. Sizin kabilenizin üyeleri. Bir kaç tane örnek vermek istiyorum" diyerek isimleri tek tek saydı.

Tokmak konuşmasını "Gördüğünüz gibi kabile üyeleri burada" sözleriyle bitirdi.