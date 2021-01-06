'Maltepe Gezi Parkı'na İBB tarafından 'Nihal Atsız' isminin verilmesine tepki: "O tabelayı astırmayacağız"

İstanbul'da 'Maltepe Forumu', 2013'teki Gezi eylemlerinden bu yana Maltepe Yalı Mahallesi'nde forumlar düzenledikleri ve adının dönemin belediye meclisinde 'Maltepe Gezi Parkı' olarak değiştirildiği parkın İBB tarafından İyi Partili Meclis Üyesi Uluer Kaya'nın önergesi kabul edilerek 'Nihal Atsız Parkı' olmasına karar verilmesine tepki gösterdi.

T24'e konuşan Maltepe Forumu'ndan Ali Kemal İpek, Nihal Atsız isminin yer aldığı tabelayı parka astırmayacaklarını ve İBB'nin parka bu ismini verme kararından vazgeçene kadar olayın takipçisi olacaklarını vurguladı.

İpek, "İyi Partili Meclis Üyesi bu ismi önermişti. Biz kabul etmiyoruz. Bu bizden intikam almaktır. Gezi'ye ihanettir. Bizden rövanş alma çabasıdır. O tabelayı oraya astırmayacağız. Oraya uygun bir tabela yaptıracağız" dedi.

Maltepe Forumu, parkta bugün düzenledikleri basın açıklamasında da "1940'lı yıllarda görülen Irkçılık ve Turancılık Davası'nın önde gelen isimlerinden Nihal Atsız'ın isminin verilmesini kabul etmediklerini" belirttiler.

"Kendine sosyal demokrat diyen bir partinin belediyesinde oybirliği ile alınan bu kararı tanımıyoruz, parkımıza bu ismin verilmesini kabul etmiyoruz" denilen açıklamada Gezi Parkı olaylarında hayatını kaybedenler de hatırlatıldı.

Açıklama şöyle;

"Maltepe, Yalı Mahallesi 16503, 16508, 16521 numaralı adaların güneybatısında, Rıhtım Caddesi ve Turgut Özal Bulvarı arasında yer alan park, bölge insanının çok sık kullandığı bir alandır. Parkın bir kısmı işletmecilere verilen kafeteryalarla özelleştirilmiş olsa da, diğer kısımları uzun süredir bölge insanının dinlendiği, yürüyüş yaptığı bir alandır."

"Bölge halkının verdiği isimle 'Maltepe Gezi Parkı' idi"

"2013 yılında Taksim’deki Gezi Parkı’na Topçu Kışlası’nın yeniden yapılması için, parkta ağaçların kesilmesine karşı yürütülen mücadele, bilindiği gibi tüm yurdu etkileyen, baskıcı ve otoriter yasalara ve düzenlemelere karşı bir direniş olarak büyüdü.

Günlerce devam eden bu direnişte, yetkililerin emirleri ve polisin kullandığı orantısız şiddet sonucunda 7 gencimiz hayatını kaybettiği, onlarcası da yaralandı.

Gezi parkından sonra, her yerde parklarda devam eden forumlardan bir tanesi de Maltepe Forumu’dur. Forumun toplandığı park ise; o dönem adı olmayan, forum toplantıları sırasında katılımcıların ve bölge halkının verdiği isimle 'Maltepe Gezi Parkı' idi."

" İBB Meclisi oy birliği ile kabul etti"

"Dönemin CHP’li Maltepe Belediye Meclisinde alınan kararla Parka 'Maltepe Gezi Parkı' adı verildi ve isim tabelası da parkın bir köşesine yerleştirildi. Dönemin AKP’li İBB yönetimi ise parkın mülkiyetinin kendilerinde olduğunu ifade ederek, siyasi bir restleşmeye gitti.

Aradan geçen 7 yılda Maltepe Belediyesi’nde siyasi parti değişmedi ( belediye başkanı değişti ama hala CHP yönetiminde), İBB de ise 20 yıla yakın devam eden AKP iktidarı değişti.

Ve bu yeni yönetimin Maltepe’ye yaptığı ilk yatırım; Maltepeli İyi Partili meclis üyeleri tarafından bu parka ırkçı, faşist Hüseyin Nihal Atsız’ın adının verilmesi için İBB Meclisine sunduğu önerinin oybirliği ile kabul edilmesi oldu."

"Bizler Maltepe’de yaşayanlar, yaşadığımız bölgede ırkçı bir faşistin adının bu parka verilmesini asla kabul etmiyoruz"

"Maltepe ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İyi Partili Uluer Kaya'nın, Mart 2020 tarihli İBB Meclisi toplantısında, Hüseyin Nihal Atsız'ın hayatının büyük bölümünün Maltepe'nin Köyiçi bölgesinde geçtiğini belirterek önerge vermiş, önerge oybirliğiyle gündeme alınmıştı. Önergenin 18 Kasım 2020 İBB ‘nin Meclisi'nden geçmesiyle Yalı Mahallesi'ndeki parka Hüseyin Nihal Atsız adı verildi."

"Bizler Maltepe’de yaşayanlar, yaşadığımız bölgede ırkçı bir faşistin adının bu parka verilmesini asla kabul etmiyoruz. Kendine sosyal demokrat diyen bir partinin belediyesinde oybirliği ile alınan bu kararı tanımadığımızı, parkımıza bu ismin verilmesini kabul etmediğimizi tüm kamuoyuyla paylaşıyoruz."

Öte yandan açıklama esnasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla atanan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'yu protesto eden öğrencilere de destek mesajı gönderildi.



Ne olmuştu?

Maltepe ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İyi Partili Uluer Kaya'nın, Mart 2020 tarihli İBB Meclisi toplantısında, Hüseyin Nihal Atsız'ın hayatının büyük bölümünün Maltepe'nin Köyiçi bölgesinde geçtiğini belirterek önerge vermiş, önerge oybirliğiyle gündeme alınmıştı. Önergenin İBB Meclisi'nden geçmesiyle Yalı Mahallesi'ndeki parka Hüseyin Nihal Atsız adı verilmesi kararlaştırılmıştı.

İyi Parti'nin Maltepe teşkilatının sosyal medya hesabından konuyla ilgili yayınlanan videoda desteklerinden dolayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür edilmişti.