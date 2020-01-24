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Maltepe Devlet Hastanesi'nde yangın

24 Ocak 2020 17:50

Maltepe Devlet Hastanesi acil girişinde yangın çıktı. Elektrik kablolarından çıktığı belirtilen yangın kısa süreli paniğe neden oldu. 

Yangın saat 17.30 sıralarında çıktı. Maltepe Devlet Hastanesi’nin acil servisinde elektrik kablolarının tutuşmasıyla içeriyi duman sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çalışanlar ve hastalar dışarı çıkarılırken vatandaşların dumandan etkilenmemek için maske taktığı görüldü.

Yangın itfaiyenin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. İtfaiyenin duman tahliyesi sonrası olay yerinden ayrıldı. 

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