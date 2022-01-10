Maltepe'de kontrolden çıkan otomobil köprüden aşağı düştü

Kaza, saat 16.00 sıralarında Maltepe’de bir üniversitede meydana geldi. 54 yaşındaki Metin Çamlıca yönetimindeki otomobil, kampüs içindeki köprünün üzerinden geçtiği sırada kontrolden çıktı ve yaklaşık 4 metre yükseklikten aşağı düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunda kırıklar oluşan sürücü ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza sonrası kullanılmaz hale gelen otomobil cep telefonu kamerasına kaydedildi. Sürücünün polise verdiği ifadede okula birini bırakmaya geldiğini söylediği öğrenildi.

Kaynak: DHA