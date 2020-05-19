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Maltepe’de fırıncılara silahlı saldırının görüntüleri!

19 Mayıs 2020 13:19

İstanbul'un Maltepe ilçesinde iki fırıncının vurulduğu anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul’un Maltepe ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi’nde dün akşam (18 Mayıs) saatlerinde iddiaya göre, N.Y isimli bir mahalle sakini, ekmek dağıtımı yapan fırıncı K. B. ve U. B. ile gürültü yaptıkları gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ardından çıkan arbedede N.Y, fırıncılar tarafından darp edildi.

Bunun üzerine olay yerinden ayrılan N.Y, eve giderek yanına silah aldı ve fırıncıların yanına geldi. Kavga tekrar alevlenerek taraflar arasında arbede yaşandı. O sırada silahını çıkaran N.Y. fırıncılara 5 el ateş etti.

K. B. ve U. B. bacaklarından yaralanırken şüpheli olay yerinden bağırarak uzaklaştı. N.Y bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. 

O anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. 

Kaynak: DHA

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