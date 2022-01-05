Maliyet artışını vatandaşa yansıtmaktan 'utanan' esnaf, lahmacunu bırakıp pideci oldu; "İnsanlar yemeğinden kesiyor"

Un, yumurta, kıyma, elektrik ve doğal gaza gelen zamlar lahmacunun maliyetini artırdı. Maliyeti karşılamak için bir lahmacunu 17-18 TL’ye satmak gerekince esnaf lahmacunu bırakıp sadece pide satışına başladı. İki aylık olmalarına rağmen 4 personeli işten çıkardığını, fiyatları gören müşterinin kaçtığını anlatan işletmeci Melih Çelebi, "Gördüğünüz gibi dükkân bomboş. Genç girişimci olarak iş hayatına girdim. Keşke atılmasaydım” dedi.

İstanbul’da iş merkezlerinin bulunduğu Mecidiyeköy’de 2 ay önce lahmacun ve pide salonu açan Melih Çelebi, bu kadar sıra sürede 4 personelinin işine son vermek zorunda kaldığını söyledi. Lahmacun yapmak için yola çıkıp, lahmacun yapamaz hale geldiğini ifade eden Melih Çelebi, şunları söyledi;

"Maliyetlerimiz çok arttı ve bunu müşterilere yansıtmak istemiyoruz. Lahmacuna 17-18 TL yazarsak ayıp olur. Bundan çekiniyoruz. Fiyatları gören müşteriler de kaçıyor. Dükkânı açalı 2 ay oldu. İlk açtığımız zaman 110 liradan aldığımız un şimdi 260 lira oldu. Pide paketlerini 80 liraya alıyorduk. Şu anda 250 lira. Ve bu sadece bunlardan ibaret değil. Her şeye her gün zam geliyor."

"İnsanlar yemeğinden kesiyor"

"Biz inmesini beklerken fiyatlar daha çok çıkıyor. Gördüğünüz gibi dükkân bomboş. Caddeye çıkın dükkanlara bakın dolu dükkân da göremezsiniz. İnsanlar masrafları nereden kıssam diye bakıyor ve yemeklerinden kesinti yapıyor. Ondan dolayı piyasa ölmüş durumda."

"4 personeli işten çıkardık"

"Zor durumdayız. Masrafları karşılamakta güçlük çekiyoruz. 4 personeli işten çıkardık. Normal durumda bile maaşlarını karşılayamıyorduk. Asgari ücrete zam yapılınca da maaşı hiç karşılayamayacağımızı gördük."

"Elektrik faturası 8 bin lira geldi ödeyemedik"

"Elektrik faturası 8 bin lira geldi ödeyemedik. Elektrik idaresini aradım. İndirim bekliyordum, ‘Yılbaşından sonra yüzde 40 zam gelecek. Ne indirimi?’ dediler. Dalga geçer gibi! Yani bir anda şaşırdım. Doğal gaza da aynı şekilde zam geldi. Biz inmesini beklerken her şeye zam geliyor."

"Genç girişimci olarak iş hayatına girdim, keşke atılmasaydım"

"Önümü göremiyorum. Ne kadar daha ayakta kalabilirim bilmiyorum. Şu an ayakta da değiliz, hep içerideyiz. Gün geçtikçe de içeri giriyoruz. Genç girişimci olarak iş hayatına girdim. Keşke atılmasaydım."

Kaynak: ANKA