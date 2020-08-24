T24 LogoT24 Logo
Haberler

Malazgirt Zaferi kutlamalarında bariyerlere çarpan at öldü

Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü Ahlat'ta kutlandı

24 Ağustos 2020 15:52

Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis’in Ahlat ilçesinde düzenlenen atlı cirit oyununda alanın yan bariyerlerine çarpan at öldü.

Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı ve "Anadolu'nun tapusu" olarak nitelendirilen Ahlat'ta da "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu ve birbirinden renkli etkinliklerin yapıldığı Çarho mevkiine pandemiye rağmen vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Etkinlikler kapsamında düzenlenen atlı cirit oyunu renkli görüntülere sahne oldu. Oyun devam ettiği esnada hızla ilerleyen at, alanın yan tarafındaki bariyerlere çarparak üzerindeki binicisiyle yere yığıldı. Bir süre yerde çırpınan at telef olurken, binicisi ise hafif sıyrıklarla olayı atlattı.

ETİKETLER

ahlatbitlismalazgirtatlı ciritbariyerat

Diğer Videolar

10 Ekim Ankara katliamı anmasına polis müdahalesi; çok sayıda kişi gözaltına alındı!

2 kişinin öldüğü alabora olan tekneden kurtulan balıkçı o anları anlattı

Doludan korumak için aracına Türk bayrağı sermişti; gözaltına alındı

Fatih Portakal: Bir de benden dinleyin

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Ekim 2020

Bakan Karaismailoğlu'nun konvoyunda kaza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Dolar rekor kırdı; Yiğit Bulut sosyal medyada gündem oldu: 'Neredesin?'...

Çağla Şıkel, kız çocuğunun olması için başvurduğu yöntemi açıkladı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Koronavirüs öğrenci şehirlerini vurdu; evler boş kaldı, esnaf zorda...

"Menzil tarikatında kadınlar şeyhin artan yemeğini yiyor, şifa olacağına inanıyorlar”...

Hande Yener'in albüm kapağı İran'da sansürlendi...

"Erkeklere ikinci eş tavsiyesi" nedeniyle meslekten el çektirilen Ali Edizer...

Halil Sezai için istenen ceza belli oldu ...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Dolar rekor kırdı; Yiğit Bulut sosyal medyada gündem oldu: 'Neredesin?'...

Çağla Şıkel, kız çocuğunun olması için başvurduğu yöntemi açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24