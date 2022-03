Malatyalı berberden elektrik zamlarına tepki: “Karanlıkta tıraş etmeye çalışıyoruz”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Malatya Şubesi’ni ziyaret etti. Elektriğe yapılan zamlardan dert yanan Malatyalı bir berber, “Saat 5’ten sonra açmaya çalışıyoruz elektrikleri. Karanlıkta tıraş etmeye çalışıyoruz” dedi.

Veli Ağbaba, Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Malatya Şubesi’nde bir araya geldiği berberlerin sorunlarını dinledi. Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Malatya Şube Başkanı Ramazan Toptaş, berber, kuaför ve güzellik salonlarının yaşadığı sıkıntıları Ağbaba’ya şöyle anlattı:

“İnanın ki bu ay gelen faturalar, bütün meslektaşlarımızı şu an zor durumda bırakıyor. Yani biz kapansak bundan daha iyidir. Kar düştü, kış mevsimi. İnanın ki şu an meslektaşlarımın hepsi burada. Dükkanlardaki ciromuz çok düştü. İnanın ki kurtaramıyoruz yani. Hepimiz zarar ediyoruz. Kozmetik ürünlerimiz… Biz bunun daha önceden açıklamasını yaptık. Biz fiyat artışı istedik. Bu ay fiyatımız zamlı olacak ama şu an daha almadığımız zam, bunları karşılamıyor. Biz buna bir çare bulunmasını istedik ama kesinlikle hiçbir çare bulunmadı.

Kozmetik ürünlerimiz, yüzde 300’ün üzerinde artış var. Halen de bu şekilde devam ediyor. Doların düştüğü dönemi de gördük. Yine ürünlerde artış olmaya devam etti. Onunla uğraşalım derken bu sefer de bu ayki faturalar… Telefonlarımız susmuyor. Şu an faturalardan dolayı büyük bir tepki var. ‘Açmasak bundan iyi’ diyorlar. ‘En azından bu kış gününü evimizde geçirsek daha iyi’ diyorlar. Küçük bir iş yerine bin 600-bin 700 gelirse nasıl açacak?”

Toptaş’ın konuşmasının ardından, bir berber, Ağbaba’ya, “Saat 5’ten sonra açmaya çalışıyoruz elektrikleri. Karanlıkta tıraş etmeye çalışıyoruz” diyerek dert yandı.