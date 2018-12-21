Malatya'da kayısıdan piyano yapıldı

Malatya'da öğrenciler mikro denetleyiciler ile 'kayısı piyano' yaptı. Daha önce kayısıdan kolonya, çikolata, krem, çay, şampuan ve birçok kozmetik ürün ile yiyecek-içecek yapılan kentte ilk defa kayısıdan müzik aleti yapıldı. Yapılan mini piyano, içine konulan mikro denetleyiciler aracılığıyla bilgisayara bağlanan kuru kayısıya basıldığında ses çıkarıyor. Kentte farklı okullarda eğitim gören lise öğrencileri hafta sonlarında bir araya gelerek Robotik Kodlama Eğitmeni Mehmet Hakan Karadayı ile beraber kayısı kullanarak mini piyano yaptı. Mikro denetleyicilerin kullanıldığı kayısı piyano, kuru kayısıya takılan kabloların bilgisayara bağlanmasıyla kayısıya basıldığında piyano sesi çıkıyor.