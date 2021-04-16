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Ucuza satılan baklava sosyal mesafesiz uzun kuyruklara neden oldu

16 Nisan 2021 11:33

İstanbul Bahçelievler'de bir tatlıcıda satılan  nedeniyle sosyal mesafeye dikkat edilmeye uzun kuyruklar oluştu.

Piyasadan çok daha ucuza satılan baklava için vatandaşlar tatlıcının önünde sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak uzun kuyruk oluşturdu. Dün iftar saatine yakın zamanda kuyruğun uzadığı görüldü. Tatlıcının önündeki kuyruk kadar dükkan içerisinde yoğunluk oluştu. 

Sırada bekleyen ve yeni Korona virüs atlattığını belirten bir vatandaş, "Keşke kurallara herkes uysa ama insanlarımız bilinçsiz sosyal mesafe gerçekten yok. Fiyatı uygun olduğu için mecbur bu sırayı bekliyoruz. İnsanlar evine gidiyor iş çıkış saatine denk geliyor bu nedenle ister istemez bir yoğunluk oluyor ve sosyal mesafe ortadan kalkıyor" diye konuştu.

İstanbul Bahçelievlerucuz baklava

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