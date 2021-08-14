Malatya'da sel; evler zarar gördü, yollar çamurla kaplandı

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde taşan dere sele neden oldu.

Hekimhan ilçesinde yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi. Güvenç Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış sonrası derenin taşmasıyla sel oluştu.

Sel nedeniyle dere taştı, bazı evler zarar gördü, yollar çamurla doldu. Evlere dolan su, itfaiye ekipleri tarafından boşaltıldı. Yerleşim yerlerinde zarara yol açan sel sonrasında vatandaşları dinleyen ve geçmiş olsun dileklerini ileten Hekimhan Kaymakam Muhammed Öztaş ve Belediye Başkanı Turan Karadağ, mahallede incelemelerde bulundu.