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Malatya'da bazı vatandaşlar, sokağa çıkma yasağına evde ekmek pişirerek hazırlanıyor

17 Nisan 2020 11:34

30'u büyükşehir, 31 ilde 18 Nisan saat 00.00'da başlayacak olan sokağa çıkma yasağı öncesi Malatya'da bazı vatandaşlar evlerde ekmek pişirerek yasağa hazırlandı. 

 Geçtiğimiz hafta ilk kez uygulanan 48 saat süreli sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu da uygulanacağının duyurulmasının ardından Malatya'da bazı vatandaşlar evlerinin bahçelerinde ekmek pişirerek yasağa hazırlandı.

Battalgazi ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi'nde ikamet eden 67 yaşındaki Saliha Karabel, sosyal mesafe kurullarına uyarak evlerinin bahçesinde oluşturdukları ocakta komşuları ile birlikte ekmek pişirip hazırlık yaparken, torunları ise bahçede top oynayarak vakit geçirdi.

Karabel, "Cumartesi, Pazar sokağa çıkma yasağı olduğu için komşularımız ile birlikte emek yapıyoruz. İnşallah bu kötü günleri yeneceğiz, kötü günler geride kalacak, sevinçli günlerimiz gelecek. Allah milletimize, devletimize zarar vermesin el ele huzurlu bir şekilde bu günleri atlatacağız" dedi. 

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