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Maket polis otosunu gerçek sanıp 1 saat bekledi

10 Aralık 2018 19:46

Bursa-Yalova yolu üzerinde maket polis aracını gerçek sandığını belirten kamyonet sürücüsü Burhan Çakmak (30), muayene tarihi geçmiş aracıyla 100 metre geride 1 saat beklediğini söyledi. Polis aracının gitmesi için kaza ihbarı yaptığını da ileri süren Çakmak, bir süre sonra aracın maket olduğunu fark ettiğini dile getirdi. Sürücü, yaşadığı şaşkınlığı sosyal medyada paylaştı. Trafikte kural ihlallerinin önüne geçebilmek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından alınan kararla, 3 boyutlu maket polis araçları yapılarak ülkenin birçok yerinde yol kenarlarına konuldu. Uzaktan gerçek polis aracıymış gibi görünen ve üzerinde çakar lambaları da bulunan maket araçlarla sürücülerin daha dikkatli olmaları sağlandı. Uygulama sürerken, Kocaeli'nin Gebze ilçesine kamyonetiyle giden Burhan Çakmak adlı sürücü de maket polis aracını gerçek sandığını ve aracının muayene tarihinin geçmesi nedeniyle yakalanmamak için yaklaşık 1 saat beklediğini söyledi.

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