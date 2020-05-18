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Makedonya'da Covid-19'a yakalanan çift, Türkiye'den yardım istedi: 'Lütfen bizi aldırın'

18 Mayıs 2020 14:14

Makedonya’da yaşayan ve yeni tip Koronavirüs'e yakalanan Sakaryalı Cüneyt ve Fikriye Aktaş çifti ile çocuklarının tedavi süreçlerinin yeterli olmadığını söyleyen aile yakınları, Türkiye’den yardım istedi.

Cüneyt Aktaş çektiği videoda ailesinin ve kendisinin yeni tip Koronavirüs testinin pozitif çıktığını, 2 gündür hastanede olduğunu ve Türkiye'den yardım beklediklerini söyledi. 

Makedonya’nın başkenti Üsküp’te yaşayan Sakaryalı Cüneyt ve Fikriye Aktaş çifti ile 10 ve 11 yaşlarındaki çocukları yeni tip Koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvurdu. Çift ve çocukları için yapılan testler pozitif çıktı. Akciğerinde rahatsızlık bulunan ve tansiyon hastası olan Cüneyt Aktaş, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye gitti ve yapılan ilaç tedavisi sonrasında evine gönderildi.

Caner Aktaş’ın durumunun kötüye gittiğini gören aile yakınları, tedavi süreçlerinin yeterli olmadığını söyleyerek durumu sosyal medya üzerinden paylaşıp Türkiye’den ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan yardım istediklerini duyurdu. Yapılan tedaviden endişe duyduklarını iddia eden aile yakınları, çift ve çocuklarının Türkiye’ye getirilerek tedavilerinin ülkede devam edilmesi talebinde bulundu.

Daha önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla kızlarının yardım çağrısının ardından yeni tip Koronavirüs'e yakalanan Emrullah Gülüşken İsveç'ten Türkiye'ye getirtilmişti. Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken, HaberTürk ekranlarında kendisine yöneltilen ‘Türkiye'ye gelmeyi düşünüyor musun?' sorusuna “Yollar açılırsa tatile gelirim elbet" yanıtını vermişti. 

 

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