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Makas atmak isterken park halindeki TIR'a böyle çarptı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

29 Mart 2022 15:55

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde makas atmak isteyen otomobilin sürücüsü, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Körfez ilçesi Barbaros mahallesi D-100 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü, sağ şeritten makas atarak sol şeride geçmek istedi. Sol şeritteki otomobili son anda fark eden ve ismi öğrenilemeyen sürücü, önce bir otomobile ardından da park halindeki tıra arkadan çarptı. Kaza anı ve makas atma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza yapan sürücünün yardımına ise çevredeki vatandaşlar koştu.

Görüntülerde, hızla gelen otomobilin, yolda seyreden iki otomobilin arasından geçerek sol şeride girmeye çalıştığı yer alıyor. Ancak sol şeritteki otomobili son anda fark ettiği görülen sürücünün, önce orta şeritteki otomobile çarptığı, ardından direksiyon hakimiyetini kaybederek, TIR'a arkadan çarptığı görülüyor.

Kaynak: İHA

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