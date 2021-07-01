Makas atan sürücüyü yakalayıp yol ortasında dövdüler

Bursa'da trafikte makas atarak ilerleyen bir sürücü diğer şoförler tarafından yakalanarak yol ortasında darp edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri iki tarafı ayırırken olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, geçtiğimiz gün merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Kanalboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte makas atarak ilerleyen bir sürücü diğer sürücüler tarafından durdurularak darp edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri iki tarafı ayırırken olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA