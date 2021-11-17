MAK Danışmanlık’ın sahibi Mehmet Ali Kulat: İktidar mensubu bürokratlardan muhalefet partilerine öyle dosyalar gidiyor ki

MAK araştırmanın sahibi Mehmet Ali Kulat, iktidarın değişeceğini gören bazı bürokratların muhalefet partisi liderlerine ve genel merkezlerine çok önemli bilgi-belge akışı sağladığını iddia etti.

HalkTV’de yayınlanan ‘Sözüm Var’ programına katılan ve bu bilginin kendisine bir parti genel başkanı tarafından söylendiğini aktaran Kulat, “İktidar mensubu bazı bürokratlardan, yani iktidarın getirdiği bazı üst bürokratlardan öyle dosyalar gidiyor ki bu ifadeleri bakın özellikle seçerek söylüyorum. O siyasi partilerin liderinin ifadesi; ‘Bunlar genel merkez içerisinde dolaşmasın diye arka tarafta ayrı bir yer tuttuk’ dedi, bir siyasi partinin lideri” ifadelerini kullandı.