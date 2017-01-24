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Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi 'Vezir Parmağı' yarın vizyona giriyor

24 Ocak 2017 15:24

Filmin yönetmenliğini ve senaryosunu Mahsun Kırmızıgül üstlenirken filmin yapımcılığı ise Boyut Film'e ait. Oldukça kalabalık bir oyuncu kadrosunun yer aldığı yapımda başrol yine Mahsun Kırmızıgül'e aitken, kendisine Ali Sürmeli, Selim Bayraktar, Peker Açıkalın, Orçun Kaptan, Levent Sülün, Rana Cabbar, Metin Yıldız, Talat Bulut, Altan Erkekli, Cihat Tamer, Nuri Alço ,Muhammed Cangören, Hayrettin Karaoğuz, Yasemin Yalçın, Gülben Ergen, Ece Uslu, Derya Şensoy, Meral Çetinkaya, Aydan Burhan, Güner Özkul Fatoş Seymen,Suna Selen ve Defne Yalnız'dan oluşan oldukça kalabalık bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor. Filmin konusu ise şöyle: "3 kıtaya yayılmış, farklı coğrafyalardan ve farklı kültürlerden insanları tebaası olarak bünyesinde barındıran Osmanlı İmparatorluğu uzun yıllardır bitmeyen savaşlardan yeni bir tanesine daha girmektedir. Ülkenin dört bir yanından eli silah tutan erkekler asker olarak orduya alınır. İmparatorluğun 5 ayrı bölgesinden yola çıkan, farklı kültürlere ait hamallar savaşa giden bu ordunun neferleri olacaktırlar..."

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