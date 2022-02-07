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Mahsun Kırmızıgül'den zamlara türkülü tepki; "Bunların hiçbiri doymak bilmez"

Kırmızıgül ‘Elektrik, doğalgaz ve zamlar‘ notuyla ‘Nasihat’ isimli türküsünden bir bölüm paylaştı

07 Şubat 2022 19:32

Şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül ‘Elektrik, doğalgaz ve zamlar‘ notuyla ‘Nasihat’ isimli türküsünden bir bölüm paylaştı.

mahsun kırmızıgülzam

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