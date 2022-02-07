Mahsun Kırmızıgül'den zamlara türkülü tepki; "Bunların hiçbiri doymak bilmez"

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="detail__spot">Şarkıcı ve yönetmen <strong>Mahsun Kırmızıgül</strong> ‘Elektrik, doğalgaz ve zamlar‘ notuyla ‘Nasihat’ isimli türküsünden bir bölüm paylaştı.</p>\n<div id="stats" class="detail__share">\n<div class="addthis_inline_share_toolbox" data-url="https://www.birgun.net/haber/mahsun-kirmizigul-den-zamlara-turkulu-tepki-376300" data-title="Mahsun Kırmızıgül'den zamlara türkülü tepki" data-description="Şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül zam yağmuruna türkü paylaşarak tepki gösterdi.">\n<div id="atstbx" class="at-resp-share-element at-style-responsive addthis-smartlayers addthis-animated at4-show" role="region" aria-labelledby="at-a67aa005-e38d-4ec7-98a1-4b2184176cad">\n<p>Türküde şöyle deniyor:</p>\n<p><em>“Aç gözlüyle sakın dost olma/ İkram bilmez nizam bilmez. Yol bilmez yordam bilmez/ En mühimi de bunların hiçbiri doymak bilmez/Sen seni bil sen seni.”</em></p>\n<p><em><img src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2022/02/1644251662578-dfgkjgfsk.JPG" alt width="536" height="475" /></em></p>\n</div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>