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Mahsun Kırmızıgül’den Merkel’e övgü: İsraf yok, şatafat yok, gösteri yok

25 Ekim 2020 10:55

Mahsun Kırmızıgül, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sokakta yürüdüğü bir videoyu paylaşarak "Merkel’in mütevaziliğine ve sadeliğine bakınca neden büyük güç olduğunu anlayabiliyoruz. İsraf yok, şatafat yok, gösteri yok" dedi. 

Kırmızıgül, Merkel'in sokakta bir yere giderken videosunu paylaşarak övgüde bulundu. Kırmızıgül, "2. Dünya savaşından sonra paramparça olmuş borç içinde bir Almanya vardı. Şimdilerde Dünyanın 4. ekonomisine sahip olan koca ülkenin başında olan Merkel’in mütevaziliğine ve sadeliğine bakınca neden büyük güç olduğunu anlayabiliyoruz. İsraf yok, şatafat yok, gösteri yok. Bravo" dedi 

 

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