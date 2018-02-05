Fenerbahçe Genel sekteri Mahmut Uslu, "Yetiştirme taraftarlar" sözleri için özür diledi. İşte Mahmut Uslu'nun Fenerbahçe resmi sitesinden yaptığı açıklama: Dün yapılan yemekli gecede, sözlerim yanlış anlaşılmış ve tarafıma açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. Benim Fenerbahçe taraftarına yönelik, herhangi olumsuz bir nitelemede bulunmam mümkün değildir. Başkanımızın ve başkanımızla birlikte yargılanan yöneticilerimizin her vesile ile dava arkadaşı olarak tarif ettiği bu büyük taraftar, ülkemizi karanlık emellerine kurban etmek isteyen illegal yapıya karşı tek başına direnmiş ve kazanmış bireylerden oluşan devasa bir topluluktur. Şahsen her vesile ile ben de bu büyük, benim de içinde bulunduğum taraftara karşı olan hayranlığımı ve şükranlarımı değişik vesileler ile tekrarlamaktan onur ve gurur duydum. Konuşmamın kısa olmasından ötürü söylediklerimin, niyetimi tam olarak yansıtamadığını düşünüyorum. Benim söylemimde ifade edemediğim husus şudur: 1,5 – 2 yıldır stadımızda, Fenerbahçe'nin sportif performansından tamamen bağımsız, sadece takımı ve sonuçta yönetimi yıpratmaya çalışan, kulüp içi siyasete malzeme sağlayan, maçları dahi izlemeden protesto misyonu edinmiş bir topluluk bulunmaktadır. Göztepe maçının son dakikalarında bu grup tarafından sportif sonuçtan bağımsız olarak takımımız protesto edilmiştir. Aynı grup geçmişte de bu çirkin yüzünü göstermiş ve takımımız kendi sahamızda yapılan tezahüratlar ile demoralize olmuştur. Hortlayan bu durum üzerine Göztepe maçının ardından tüm taraftar grupları ile görüşmeler yapılmış ve maç sürerken protesto yapılmaması hususunda fikir birliği sağlanmış ve varılan fikri birliği ortak bir deklarasyon ile kamuoyuyla paylaşılmıştır. Gençlerbirliği maçında yine aynı grup maç bitmeden protestoya başlamış ve bu protesto takımımıza yine dezavantajlı bir durum yaratmıştır. Söylemimde rahatsızlık duyduğum kişiler bunlardır. Ancak tekrar kabul etmem gerekir ki söylemim tam olarak bunu ifade etmemektedir. Niyetimi yansıtmayan ifademden dolayı tüm taraftarlarımızdan, kalplerini kırdığım tüm renktaşlarımdan özür diliyorum.