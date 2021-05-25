Mahmut Tanal, Meclis Başkanı'na 1 dakika içinde 16 kez sordu: Mafyadan aylık 10 bin dolar alan siyasetçi kimdir?

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal TBMM'deki genel kurulda 1 dakika söz alarak Meclis Başkanı'na arka arkaya 16 kez "Mafyadan ayda 10 bin dolar alan siyasetçi kimdir?" diye sordu.

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in "Bir siyasetçiye aylık 10 bin dolar veriyorum" sözleri üzerine hükümet kanadından henüz bir cevap verilmezken, CHP'li Tanal'dan ilginç bir eylem geldi. Tanal 1 dakikalık süre zarfında 16 kez "Mafyadan ayda 10 bin dolar alan siyasetçi kimdir?" sorusunu AKP'ye yöneltti.

Ne olmuştu?

Soylu, TRT Haber yayınında, bir milletvekilinin Peker’den ayda 10 bin dolar aldığını söylemişti.

Soylu, Peker’in kendisi hakkında iddialarına ilişkin “Benim haberim olması, benim idam edilmem anlamına gelir. Böyle bir şey akıldan geçirilebilir mi? Kekelemişler ben ne yapayım. Kim kekelemiş ise hesabını ondan sorsun, ayda 10 bin dolar hangi siyasetçiye gönderiyorsa ondan sorsun. Yanlışlıkla yazdıkları bir yere düşmüş” ifadelerini kullanmıştı.