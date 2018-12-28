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Mahkeme kararı kesinleşti: Japon Sekai'nin babası Naim Süleymanoğlu

28 Aralık 2018 15:04

Geçen yıl hayatını kaybeden dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun babalık davasında yeni bir gelişme yaşandı. Büyükçekmece 4. Aile Mahkemesi'nin Japon Sekai Mori'nin (27) Naim Süleymaoğlu'nun kızı olduğuna ilişkin verdiği karar, taraflar İstinaf Mahkemesi'ne başvurmayınca kesinleşti. Süleymanoğlu'nun Ailesi'nin Avukatı Aziz Demir de "Kızları, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun da raporuyla kararı kabullendiler. İstinaf Mahkemesi'ne başvurmadılar. Müvekkillerim mezarın açılmasına tahammül edemediler, ona çok üzüldüler" dedi.

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