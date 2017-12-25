Mahkeme Başkanı'na " Ahmet Şık'a sen değil, siz diye hitap edeceksiniz" demişti: Davaya ilgi çok az, kendime hakim olamadım

"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla dördü tutuklu yargılanan Cumhuriyet yönetici, yazar, muhabir ve avukatları bugün (25 Aralık 2017) beşinci kez hâkim karşısına çıkıyor. Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Vakfı Başkanı Akın Atalay, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, muhabir Ahmet Şık ve muhasebe çalışanı Emre İper bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunuyor. Davayı takip edenler arasında bulunan Enis Tesim Mahkeme Başkanı'na " Ahmet Şık'a sen değil, siz diye hitap edeceksiniz" dedi. Ayrıca "Davayı ilgi çok az, kendime hakim olamadım" diyerek sözlerini bitirdi.