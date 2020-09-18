T24 LogoT24 Logo
Haberler

Mahir Ünal'dan, "AK trol ordusu var mı?" sorusuna yanıt

"2 milyon 100 bin teşkilat mensubumuzla gerçek kişiler olarak sosyal medyada bulunuyoruz"

18 Eylül 2020 14:08

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, kendisine yöneltilen "AK troll ordusu var mı?" sorusunu yanıtladı. Bunu "Hayır" diye cevaplayan Ünal, "AK Parti olarak sadece 2 milyon 100 bin teşkilat mensubumuzla gerçek kişiler olarak sosyal medyada bulunuyoruz" dedi.

Televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan’ın '196Sekiz' isimli YouTube kanalına konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, sosyal medyada sık sık gündem olan ‘AK trol' tartışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ünal, Çağlayan'ın, "Gerçekten herkesin söz ettiği bir AK trol ordusu var mı?" sorusuna "Hayır" yanıtını verdi.

Çağlayan, bunun üzerine "Peki kim o hepimizin altına, bize küfür yazanlar? Çünkü mesela ben CHP ile ilgili bir şey yazdığımda, HDP ile ilgili, İYİ Parti ile ilgili bir şey yazdığımda hemen altına küfür geliyor. Ama AK Parti ile ilgili bir şey yazdığımda kimse bana küfür etmiyor. Nasıl oluyor?" sorusunu yöneltti.

"Hayır, öyle değil” diyerek yanıt veren Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben bir tane tweet atıyorum, altına en az 100 tane hakaret geliyor. Ve hatta tehdit geliyor, hatta Direkt Mesaj'dan (DM) yazıyorlar. Biz AK Parti olarak sadece 2 milyon 100 bin teşkilat mensubumuzla gerçek kişiler olarak sosyal medyada bulunuyoruz. Onun dışında ‘no-name' hesaplar ya da AK Parti ile ilgisi olmayan hesaplar, bunlarla herhangi bir bağ oluşturmuyoruz.

Fakat ‘trollük' dediğimiz şey bir kimlik değil, bir davranış biçimi. Bu ‘trol' dediğimiz davranış biçimi; kendisini İYİ Parti'li, kendisini MHP'li, kendisini CHP'li, kendisini AK Parti'li olarak tanımlayan insanlarda da ortaya çıkabilir."

Bu konuda bir hataya düşüldüğünü söyleyen Ünal, şunları söyledi:

"Cinsel tacizde bulunan ya da kadına şiddet uygulayan ya da şiddet davranışı sergileyen her kim olursa olsun bu davranışın bizatihi kendisi en ağır şekilde karşılık bulmalıdır. Şimdi bu davranışı alırsanız, yani bu çirkin davranışı bir inançla, bir düşünceyle, bir siyasi görüşle eşleştirirseniz o sorunu çözemezsiniz.

Tacizin, şiddetin, hakaretin, siber zorbalığın hangi kişiden gelirse gelsin onun düşüncesine, inancına, siyasi görüşüne bakmaksızın buna tepki göstermeniz gerekir. Eğer onu CHP'li diye tanımlarsanız, onu AK Parti'li olarak tanımlarsanız, onu İYİ Parti'li olarak tanımlarsanız bunu içinden çıkılmaz bir hale dönüştürürsünüz.

O yüzden biz ‘Sosyal Medya Etik Kuralları'nı yayınladık. O birinci faz çalışmamızdı. Bizim amacımız orada şuydu: Dedik ki, ‘sosyal medyada etik davranmayan her kim olursa olsun buna karşı ortak tepki göstermeliyiz. Sonra da bir ‘yeşil küre' uygulaması yaptık. ‘Yeşil küre' uygulamasının amacı şuydu: Küfrü, hakareti, dezenformasyonu görünür kılmak."

ETİKETLER

ünalmahir ünalakpteşkilatak trolak trolltrollgenel başkan yardımcısıakparmağan çağlayan

Diğer Videolar

A Haber'in seçim yayını sosyal medyada gündem oldu!

Yurt dışına kargo ile uyuşturucu hap sevkiyatı polise takıldı

Kadıköy'de trafikte 'yol verme' kavgası; sopalar kullanıldı

Durakta bekleyen vatandaşın telefonunu böyle çaldılar

Cezaevindeki HDP'li vekillerden 4 Kasım 2016 mesajı: Biz demir leblebiyiz, bizleri çiğnedikçe dişleri dökülecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayda'nın babası ile görüştü: Hüngür hüngür ağladım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İzmir | Depremin ardından tsunaminin gerçekleştiği anlar...

AFAD paylaştı; işte Ayda'nın kurtarılma anı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İzmir'de deprem | Hayatını kaybedenlerin sayısı 113'e yükseldi, yalnızca Rıza...

"6, 7, 10 ve 11. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak...

91. saatte mucize: Rıza Bey Apartmanı'nda 4 yaşındaki Ayda Gezgin...

Sağlık Bakan Yardımcısı: Enkazdan kurtarılan çocuklarımızın durumu iyi, İdil Koronavirüs...

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı, kısıtlamalar geri döndü: Çok sayıda işyerinde hizmetler...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İzmir | Depremin ardından tsunaminin gerçekleştiği anlar...

AFAD paylaştı; işte Ayda'nın kurtarılma anı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24