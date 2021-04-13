T24 LogoT24 Logo
Haberler

Mahir Polat: Sahipsizlik ve bakımsızlıktan çöplüğe dönmüş vakıf eserini İBB Miras temizledi

"Vakıflar Genel Müdürlüğü, sorumluluğundaki vakıf eserini restore edip kullansın diye 10 yıldır Albayrak Vakfı'na vermiş"

13 Nisan 2021 19:40

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 10 yıl önce Albayrak Vakfı'na verildiğini belirttiği Mimar Sinan imzalı bir medreseden 16 kamyon çöp çıkardıklarını ifade etti. 

 Polat, İstanbul Eminönü'de bulunan medreseye ilişkin tweet'inde şunları yazdı; 

"Mimar Sinan’ın yadigarı Osmanlı medresesinden 16 kamyon çöp çıkardık. Vakıflar Genel Müdürlüğü, sorumluluğundaki vakıf eserini restore edip kullansın diye 10 yıldır Albayrak Vakfı'na vermiş. Sahipsizlik ve bakımsızlıktan çöplüğe dönmüş vakıf eserini İBB Miras temizledi."

mahirpolatmahir polatibbsekretermiras

Diğer Videolar

Yol kontrolünde durdurulan iki taksiden 13 kaçak göçmen çıktı

Eşini taciz ettiğini iddia ettiği adamı kadın kıyafeti giydirerek karakola götürdü

Metin Lokumcu, ölümünün 10. yılında mezarı başında anıldı

Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler çadır kurdu, polis üniversiteye girdi: "Feyzi Erçin yalnız değildir"

Ahmet Şık'tan Gezi anmasını engelleyen polise: Mafya düzenine ortak olmaktan vazgeçin; suç işliyorsunuz

Fatih Dayanışması'nın Gezi anmasına polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sedat Peker'den 8. video | "Suriye'deki Türkmenlere benim adıma gönderilen...

Can Dündar: Sedat Peker bana TIR haberleri nedeniyle ‘Asılmayı hak...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erkam Yıldırım’ın Venezuela'ya gittiği dönemin gümrük kayıtlarında test kiti de...

Sözcü yazarı Zeyrek: Soylu, asıl sert kayaya AK Parti içinde...

Hanefi Avcı'dan Sedat Peker açıklaması: Başka birileri tarafından konuşturulma ihtimali...

Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Eğer Erdoğan Mehmet Yılmaz'ı 3. kez HSK...

Erdoğan, yeni kademeli normalleşme kararlarını açıkladı: Sokağa çıkma yasağının saati...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sedat Peker'den 8. video | "Suriye'deki Türkmenlere benim adıma gönderilen...

Can Dündar: Sedat Peker bana TIR haberleri nedeniyle ‘Asılmayı hak...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24