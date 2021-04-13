Mahir Polat: Sahipsizlik ve bakımsızlıktan çöplüğe dönmüş vakıf eserini İBB Miras temizledi

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 10 yıl önce Albayrak Vakfı'na verildiğini belirttiği Mimar Sinan imzalı bir medreseden 16 kamyon çöp çıkardıklarını ifade etti.

Polat, İstanbul Eminönü'de bulunan medreseye ilişkin tweet'inde şunları yazdı;

"Mimar Sinan’ın yadigarı Osmanlı medresesinden 16 kamyon çöp çıkardık. Vakıflar Genel Müdürlüğü, sorumluluğundaki vakıf eserini restore edip kullansın diye 10 yıldır Albayrak Vakfı'na vermiş. Sahipsizlik ve bakımsızlıktan çöplüğe dönmüş vakıf eserini İBB Miras temizledi."