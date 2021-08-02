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Mahalleye yaklaşan alevlere vatandaşlar yangın söndürme tüpüyle müdahale etti

02 Ağustos 2021 08:48

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 gündür aralıksız devam eden orman yangınları Çardak mahallesi Beydiğin mevkiine arasına sıçradı. Yangının Beşkonak Mahallesine ilerlememesi için havadan ve karadan çalışmalar sürerken, bazı vatandaşlar da ellerine aldıkları yangın söndürme tüpü ile olaya müdahale etti.

Çardak Beydiğin bölgesinde çıkan orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor. 

Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman yükselen alevler korku dolu anların yaşanmasına sebep olurken, bazı vatandaşlar ise ellerine aldıkları yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale etti.

Yanan bölgeye 80 kilometre uzaktaki Antalya'dan ellerinde yangın tüplerini alarak gelen bir grup genç, “Söndürme ekiplerine yardım edebilmek için geldik. Kendi imkanlarımızla gidip yangın tüpü aldık, elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

Elinde ki su şişesi ile yangına müdahale eden bir vatandaş ise, “Canımız yanıyor, gittim elimdeki su şişesi ile yangına müdahale ettim” dedi.

Yangın içerisinde bir köpeğin yanmasını son anda kurtardıklarını belirten Hüseyin Okudan, “Köyün merkezinde, yanmak üzereydi, kurtardık. Kaçacak yeri yoktu, dumanlar sarmıştı etrafını çıkardık yangının içinden. Bir anlık bir şeydi fazla bir şey düşünemiyor insan. O anda aldık kucakladık. Zaten kendisi de korkmuştu” diye konuştu.

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