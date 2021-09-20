Mahalleli, eşi tarafından darp edilen kadına kayıtsız kalmadı; şüpheli tutuklandı

İzmir’in Aliağa ilçesinde, 2 çocuk annesi kadın çocuklarının gözü önünde kocası tarafından darp edildi. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kazım Dirik Mahallesi 370 Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın son katında meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde işten eve gelen ve bir gün öncede eşini darp ettiği ileri sürülen T.Y., biri kızlarının gözlerini eşi K.K.’ye şiddet uygulamaya başladı. Evin içerisinde devam eden şiddet olayı daha sonra genç kadının can havliyle kendisini balkona atmasına rağmen devam etti. Bu esnada gözleri önünde anneleri darp edilen küçük kızların ağlama sesleri ve feryadı tüm mahalleyi sararken, vatandaşlar da yaşanan olaya kayıtsız kalmadı.

Kaçmaya çalışan şüpheliyi mahalleli yakaladı.

Kaçmaya çalışan T.Y., vatandaşlar tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edilirken, K.K. ise sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.



