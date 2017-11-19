Mafya itirafçısı Mutolo: Dostumdu ama cehenneme gidecek

Ömür boyu hapis cezasını çekerken cuma sabaha karşı tedavi gördüğü hastanede ölen "babaların babası" lakaplı Cosa Nostra patronu Toto Riina'ya Katolik Kilisesi'nden "ambargo" geldi. Toto Riina'nın eski cezaevi arkadaşı da olan, en az 20 cinayetten sorumlu mafya itirafçısı Gaspare Mutolo, Roma'da gazetecilerle buluşarak "eski dostunu" anlattı. Bugün 77 yaşında olan Mutolo, 51 yaşındayken mafyadan ayrılarak devletle işbirliği yapmaya başlamış ve koruma programına alınmış. Roma'daki Yabancı Basın Derneği'nde yüzü maskeli olarak kameralara konuşan Mutolo, Riina'nın hayatını kaybettiğini öğrendiğinde neler hissettiğini şöyle aktardı: "Acıma hissi duydum. Riina benim için sadece 'babaların babası' değildi, aynı zamanda bir dosttu da. Mafya dünyasında hayatta kalmama yardım etmişti. Ama bir cehennem varsa cehenneme gideceğini düşünüyorum. Binlerce insanı öldürdü ve Sicilya'yı mahvetti." 1965'te Riina ile hapiste tanışan Mutolo, cezaevindeyken beraber dama oynadıklarını ve birbirlerine sempati beslemeye başladıklarını anlattı. Mutolo, Riina'yı "babaların babası" olmaya götüren özelliklerini sayarken de "Karizmatikti, aptal değildi ama müthiş zeki de değildi, ama çok gaddardı" dedi.