T24 LogoT24 Logo
Haberler

Maduro'dan Putin'e teşekkür...

05 Ekim 2017 15:06

Moskova'da düzenlenen Rus Enerji Haftası kapsamındaki bir oturumda konuşan Maduro, "Trump elindeki notlarda ne yazıyorsa onu söylüyor. Trump, Venezuela'nın nerede olduğunu bile bilmiyor" dedi. Maduro, Trump'ın, Maria kasırgasından bir hayli etkilenen halka 'sadece 16 kişinin ölmesi nedeniyle gurur duymaları gerektiğini' söylediği Porto Rico'ya yaptığı ziyarete gönderme yapıp "Puerto Rico'nun bile yerini bilmiyor. Oraya sadece bir trajedinin ortasındaki insanları küçük düşürmek için gitti" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

Maduro&#39;dan Putin&#39;e teşekkür...

Diğer Videolar

Of! Of! Of! | "Eti gramla alıyoruz"

Yerini telefonla bildirmişti; enkaz altından 13 saat sonra çıkarıldı

Depremin şiddeti güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Enkaz altındaki vatandaşın çığlığı 112'ye böyle yansıdı: Nefes alamıyorum

Prof. Dr. Naci Görür, 3 ay önce nokta atışı yapmış ve uyarmış: Elazığ-Sivrice Gölü çevresi riskli, çalışmalar gerekiyor

Elazığ Valisi'nden Bakan Soylu'ya: Şu anda kamuoyundaki algı çok iyi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24