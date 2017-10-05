Maduro'dan Putin'e teşekkür...

Moskova'da düzenlenen Rus Enerji Haftası kapsamındaki bir oturumda konuşan Maduro, "Trump elindeki notlarda ne yazıyorsa onu söylüyor. Trump, Venezuela'nın nerede olduğunu bile bilmiyor" dedi. Maduro, Trump'ın, Maria kasırgasından bir hayli etkilenen halka 'sadece 16 kişinin ölmesi nedeniyle gurur duymaları gerektiğini' söylediği Porto Rico'ya yaptığı ziyarete gönderme yapıp "Puerto Rico'nun bile yerini bilmiyor. Oraya sadece bir trajedinin ortasındaki insanları küçük düşürmek için gitti" ifadelerini kullandı.