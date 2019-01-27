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"Maduro'yu gönderirlerse Erdoğan'ı paketlerler"

27 Ocak 2019 12:17

Akit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu ve Akit Tv programcısı Fatin Dağıstanlı, Venezula Devlet Başkanı Maduro'ya karşı başlatılan darbe operasyonunu değerlendirken, " Maduro'nun yanında olmak Erdoğan'ın yanında olmaktır" diyerek Maduro'ya destek verdi

Akit TV'de yayınlanan "Manşetlerin Dili" adlı programında, Maduro'ya destek olmanın gerektiğini söyleyen program sunucusu Fatin Dağistanlı, "Milli Gazete'nin Emperyalist Kuşatma manşeti ile çıktığını" söyleyerek, "Maduro'nun yanında durmak bir anlamda Erdoğan'ın yanında da durmaktır. Ayrı ayrı adamlar olabilir, ayrı ayrı ülkeler olabilir ama başlarına gelenler ülkelerin içinde bulunduğu durumlar hepsi birbirine benziyor. Eğer Maduro'yu gönderirlerse, bilin ki Erdoğan'ı paketlerler, yani bu Erdoğan'ı paketlemenin ilk adımı. İlk yol ve yöntemi" dedi.

Akit yazarı Karahasanoğlu 'da "iki kere iki dört eder, Sisi olayı 1. adım, bu 2. adım diyebilirsiniz taktik hepsinde aynı" sözleriyle Dağıstanlı'ya destek verdi.

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