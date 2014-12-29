Madonna'nın tartışılan şarkısı: Illuminati

Madonna son albümündeki Illuminati adlı şarkıda örgüte üye olduğunu ima ettiği isimlere yer verdi. Şarkıda adı geçenler arasında ABD Başkanı Obama’dan Rihanna’ya birçok isim yer aldı. ABD’li şarkıcı Madonna’nın son albümü Rebel Heart’ta (Asi Kalp) yer alan Illuminati adlı şarkı büyük yankı uyandırdı. Yıldız İllüminati örgütünden bahsettiği şarkısında Beyonce’den Rihanna’ya, ABD Başkanı Barack Obama’dan televizyon yıldızı Oprah Winfrey’ye kadar birçok kişinin örgüt üyesi olduğunu ima etti. Madonna şarkısında, “Illuminati, Beyonce ve Jay-Z, Nicki (Minaj) ya da Lil Wayne değil, Oprah (Winfrey) ve Obama, Kraliçe II. Elizabeth ya da Kanye değil” diyor. Şarkıcının albümünün isminin Asi Kalp olması da üyesi olduğu İllüminati içindeki bir kavga sebebiyle isyan ettiğine işaret ediyor olabilir.